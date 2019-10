Manifestantes que impediram circulação de metro agredidos por passageiros em Londres | VÍDEO

Uma linha de metro e um comboio em Londres foram parcialmente suspensos, esta quinta-feira, devido a uma manifestação organizada por membros do movimento Exctintion Rebellion, que pretendiam chamar à atenção das pessoas para a emergência climática.

Os problemas foram localizados na linha de metro Jubilee e na linha de comboio Docklands Light Railway (DLR), nas estações de Stratford, Canning Town e Shadwell. Algumas pessoas ficaram tão chateadas com a situação que começaram a agredir os manifestantes.

Nas imagens partilhadas nas redes sociais, pode-se ver um ativista em cima de uma carruagem e a multidão a dizer-lhe para descer. Um homem chegou mesmo a subir à carruagem e empurrar o ativista para o chão. Várias pessoas começaram a pontapeá-lo e só pararam depois de os funcionários do metro aparecerem.

Foram feitas quatro detenções por parte das autoridades competentes, esta quinta-feira.

It was at this moment Tarquin knew he had fucked up...#ExtinctionRebellion pic.twitter.com/gkt0JvXWAO