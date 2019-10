Sara Sampaio protagoniza discussão no Twitter: "Isto é muita hipocrisia"

Sara Sampaio está no centro de mais uma polémica. Depois das notícias falsas que davam conta do fim do contrato da modelo portuguesa com a Victoria’s Secret, Sara Sampaio envolveu-se numa discussão com a atriz Jameela Jamil.

Através do Twitter, Jameela Jamil partilhou um vídeo onde modelos plus size dançavam durante um desfile e comentou: "Oh, meu Deus. Isto parece mais divertido e não está à vista nenhuma adolescente faminta e aterrorizada. Lindo".

Sara Sampaio não gostou do que leu e a discussão começou.

"Que tal celebrar alguém sem deitar abaixo outras pessoas?", questionou, referindo depois que as palavras usadas foram "extremamente ofensivas". “Para alguém que defende sempre a aceitação do corpo, isto é muita hipocrisia", acrescentou a portuguesa.

A atriz, responsável pelo movimento I Weight, pediu à modelo portuguesa para se acalmar e esclareceu que não se referia a todas as modelos, apenas àquelas que passam fome ou consomem drogas com o objetivo de permanecerem magras.

“Eu digo que a grande maioria das modelos passa fome e usa drogas para alcançar um padrão que é muito pequeno. Se não vês isso, estás numa bolha", disse.

Sara Sampaio continuou. Apesar de admitir entender o objetivo da publicação da feminista, lamentou que esta fosse uma mensagem negativa para modelos mais novas.

"Distúrbios alimentares e drogas não são problemas exclusivos de modelos, é um problema enorme da sociedade em geral. Dizes que a maioria das modelos têm distúrbios alimentares e problemas com drogas, quando esse não é o caso”, escreveu ainda a modelo, numa discussão que se prolongou sem qualquer entendimento.

Jameela lembrou ainda que também foi modelo e agente e que conhece o meio.

Os seguidores não deixaram de partilhar a sua opinião e criticaram a atitude de Sara Sampaio, alegando que a modelo estava apenas a ser teimosa.