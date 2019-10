Portugal faz reembolso antecipado de dois mil milhões aos credores europeus

Portugal pagou ao Fundo Europeu de Estabilização Financeira (FEEF), esta quinta-feira, dois mil milhões de euros, relativos ao empréstimo concedido no âmbito do resgate da troika na crise financeira.

O pagamento antecipado já tinha sido anunciado pelo Governo na semana passada, mas a dívida correspondente a este valor só vencia daqui a 6 anos.

Por outro lado, com a antecipação portuguesa do reembolso, o Estado consegue aumentar a maturidade dos empréstimos e reduzir o peso do pagamento da dívida em 2025 e 2026, época em que estava prevista uma concentração maior de pagamentos.

Recorde-se que o país recebeu 78 mil milhões de euros de ajuda financeira, assegurada em dois terços pelos fundos europeus.

O pagamento antecipado foi confirmado e louvado pelo Mecanismo Europeu de Estabilidade no Twitter.

“O pagamento antecipado do empréstimo confirma o forte acesso ao mercado do país e a confortável posição de liquidez”, lê-se na publicação.