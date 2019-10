Media Capital diz que OPA da Cofina “é oportuna”

O conselho de administração da Media Capital já reagiu à Oferta Pública de Aquisição (OPA) lançada pela Cofina considerando-a “oportuna”, uma vez que “as respetivas condições são adequadas”. A dona da TVI diz ainda que a oferta “não afeta o normal desenvolvimento da Media Capital”, revelou em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Imobiliários (CMVM).

“Em resumo, é expectativa do oferente que a aquisição permita criar um grupo mais preparado para enfrentar os desafios que se colocam atualmente à indústria dos media, em especial à imprensa tradicional”, garante a empresa. A nota explica ainda que o conselho de administração “considera positiva a estratégia apresentada na medida em que prevê designadamente, potenciar o investimento na expansão digital, o lançamento de serviços inovadores e a promoção e desenvolvimento de conteúdos produzidos em Portugal, mantendo-se como um ativo com identidade portuguesa”.

A Media Capital diz também que “está confiante de que a entrada do oferente no capital social do Grupo Media Capital terá um impacto positivo para as estruturas dos trabalhadores na medida em que a se integrará numa estratégia de consolidação dos media no plano global, mantendo-se no essencial a atividade das sociedades que com a Sociedade Visada estão em relação de domínio ou grupo”.

Apesar da satisfação com o negócio, a Media Capital garante que um valor mais alto seria melhor. “A contrapartida da oferta de acordo com o anúncio preliminar é de 2,3336 euros por ação, correspondendo ao preço médio, ponderado pelo volume, das ações no mercado regulamentado Euronext Lisbon, nos seis meses imediatamente anteriores à divulgação do anúncio preliminar”. O preço de cada ação previsto no contrato de compra e venda é de 2,1322 euros.