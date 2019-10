Carles Puigdemont entrega-se depois de ser emitido um novo mandato de detenção

Carles Puigdemont entregou-se, na madrugada desta sexta-feira, às autoridades, em Bruxelas.O ex presidente da Generalitat, responsável pela liderança do movimento independentista da Catalunha, aguarda agora que a justiça decida sobre a situação em que se encontra.

O magistrado Pablo Llarena emitiu um novo mandato de detenção - europeu e internacional - de Carles Puigdemont, considerando que, após a sentença aplicada aos 12 líderes catalães julgados no início da semana, as autoridades belgas não iriam negar a extradição do ex líder catalão.

Dos 12 líderes em questão, 9 enfrentam penas de prisão entre os nove e os 13 anos. Mais de 100 pessoas ficaram feridas desde o início da semana devido ao facto de as manifestações independentistas terem vindo a tornar-se mais violentos.

Puigdemont é um dos seis independentistas que abandonou o país. O Supremo de Espanha mantinha uma ordem nacional de detenção para Toni Comín, Maritxell Serret, Lluis Puig, Clara Ponsatí e Marta Rovira A ordemde detenção do ex líder catalão foi suspensa em julho de 2018, depois de a Alemanha ter recusado extraditar Puigdemont.