"Não nos humilhem mais". Claque do Sporting faz apelo aos jogadores e lança farpas à direção

Após a eliminação do Sporting da Taça de Portugal, com uma derrota por 2-0 frente ao Alverca, a claque Juventude Leonina deixou uma mensagem nas redes sociais, na qual abordou o fim do protocolo do clube em relação à claque.

“Será que continua a ser o protocolo o mal deste Sporting? Esta derrota vinha no protocolo?”, questiona o grupo de adeptos do clube de Alvalade.

“Já chega de tentarem fazerem jogo sujo e descarregarem tudo em nós. Mais uma vez, não foi por falta de apoio e dedicação na bancada, que perdemos este jogo”, lê-se ainda na publicação.

Dirigindo-se diretamente aos jogadores, a Juventude Leonina aproveitou ainda a ocasião para criticar a direção, presidida por Frederico Varandas.