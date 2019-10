Detido na Holanda homem que matou a tiro jovem de 18 anos no Seixal

Disparou indiscriminadamente e matou jovem que não estava relacionado com a rixa.

O homem que fugiu do país após ter matado a tiro, em agosto, um jovem de 18 anos no bairro Quinta da Princesa, no Seixal, foi localizado na Holanda, onde acabou por ser detido.

José Francisco Teixeira, de 35 anos, tinha um mandado de detenção europeu em seu nome, que tinha sido pedido pela Polícia Judiciária de Setúbal e emitido pelas autoridades judiciárias.

Recorde-se que Rúben Barreto estava na rua e deu por si a ser apanhado no meio de uma rixa entre cunhados, à qual era completamente alheio. José Francisco Teixeira disparou indiscriminadamente e acabou por atingir mortalmente aquele jovem e ferindo uma segunda pessoa.

Segundo o Correio da Manhã, o homem continua detido na Holanda, esperando-se em breve a sua extradição para Portugal.