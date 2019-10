Lidl recolhe máquinas de café devido a risco de choque elétrico

As máquinas foram vendidas em Portugal quase um mês.

A cadeia alemã de supermercados Lidl está a recolher as máquinas de café expresso da marca ‘Silvercrest’ vendidas em Portugal entre os meses de junho e julho deste ano. Segundo um alerta da Direção Geral do Consumidor (DGC), a recolha está a ser feita devido a um defeito na produção que pode potenciar ‘risco de choque elétrico no artigo’.

A empresa alerta, no documento publicado há uma semana na págia da DGC, para a ‘urgente’ devolução do artigo, que tem o número internacional (IAN) 313486, apelando ainda para a sua não utilização, .

A máquina esteve à venda em Portugal entre os dias 17 de junho e 14 de julho, e a campanha de recolha, que reembolsará os utilizadores, está também a decorrer noutras lojas europeias.