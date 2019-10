Kate e William apanham susto em avião após duas tentativas falhadas de aterragem | VÍDEO

O princípe William e Kate Middleton estão numa visita oficial ao Paquistão e esta quinta-feira, penúltimo dia da viagem, não ganharam para o susto quando regressavam de avião a Islamabad depois de terem estado em Lahore.

Uma tempestade, que provocou turbulência violenta, obrigou o piloto a regressar a Lahore, ainda que tenha tentado por duas vezes aterrar na capital, na pista inicialmente prevista.

Alguns jornalistas que faziam parte da comitiva, que acompanha a viagem oficial dos duques de Cambridge, publicaram vários vídeos do momento assustador nas redes sociais.

A mid-air drama for the Duke and Duchess of Cambridge - and the entire press pack - as storms force our RAF Voyager to twice abandon landing in Islamabad and return to #Lahore The pilot circled for an hour but the lightening - and turbulence - was so bad we had to fly back. pic.twitter.com/mvTRVfHhiW