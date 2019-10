Urgência pediátrica do Hospital Garcia de Orta volta a encerrar durante todo o fim de semana

Esta é a terceira vez que a urgência pediátrica do Garcia de Orta encerra no espaço de uma semana.

A urgência pediátrica do Hospital Garcia de Orta, em Almada, vai voltar a fechar este fim de semana. De acordo com a instituição de saúde, o encerramento vai acontecer a partir das 20h30 desta sexta-feira até às 08h30 de segunda-feira.

“Haverá reforço do Atendimento Complementar nos Centros de Saúde Rainha D. Leonor (Almada) e Amora (Seixal), que estarão abertos entre as 10h00 e as 17h00 de sábado e domingo, para atender todos os utentes que necessitem de observação no âmbito pediátrico, em situações agudas, mas não emergentes", informa um comunicado do hospital.

No caso dos utentes que necessitem de recorrer a uma urgência pediátrica, o conselho de administração do hospital aconselha a que se dirijam ao Hospital de Santa Maria ou ao Hospital Dona Estefânia, em Lisboa.

"O Hospital Garcia de Orta continua a trabalhar em estreita articulação com a Administração Central do Sistema de Saúde, a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo e o Ministério da Saúde e com outros hospitais de Lisboa para encontrar soluções adequadas e concretizáveis no mais curto espaço de tempo possível, de modo a ultrapassar as dificuldades", refere a mesma nota, que acrescenta ainda que o encerramento se deve à "insuficiência de médicos pediatras para cumprir a escala noturna".

Recorde-se que esta é a terceira vez que a urgência pediátrica do Garcia de Orta encerra, depois de o mesmo ter acontecido no sábado e na segunda-feira.