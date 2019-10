Mais de meio milhão de manifestantes saíram à rua em Barcelona. Tensão aumenta | Fotogaleria

Veja as imagens.

Em dia de greve geral na Catalunha, esta sexta-feira, centenas de milhares de manifestantes pró-independência saíram à rua em Barcelona.

A polícia local estima que haja mais de 525 mil pessoas a participar na manifestação. Os manifestantes têm estado a concentrar-se na Grand Via e nas ruas em redor.

Também a Via Laeitana é um foco de tensão e os confrontos com a polícia estão a aumentar. Há relatos de vários contentores incendiados. Depois de serem atirados vários objetos contra os agentes, a polícia respondeu com várias cargas policiais e tiros de pólvora seca para o ar.

Notícia atualizada pelas 17h45.