Estádio da Luz vai receber primeiro dérbi feminino oficial

O dérbi da quarta jornada do campeonato está marcado para este sábado (17 horas). Águias e leoas empatadas no topo na tabela com 9 pontos.

É já este sábado que fica escrita mais uma página histórica no futebol feminino português: o Benfica-Sporting, a contar para a quarta jornada da Liga portuguesa, será o primeiro dérbi de sempre que terá o Estádio da Luz como palco.

Esta será, de resto, a segunda vez que as duas equipas cruzam caminho, depois de na última época, em março passado, terem medido forças num encontro solidário, cujas receitas reverteram para Moçambique. Num dia em que o menos importante foi o resultado, nota ainda assim para a vitória das leoas, por 1-0, num estádio do Restelo que contou com mais de 15 mil pessoas nas bancadas.

Atualmente e, após três jornadas cumpridas no campeonato, Benfica e Sporting estão empatados no topo da tabela, com 9 pontos.

Destaque, porém, para o registo impressionante das águias até agora uma vez que o caminho 100% vitorioso é construído de goleada em goleada. As comandadas de Luís Andrade venceram, na primeira jornada, o A-dos-Francos, por incríveis 24-0; seguindo-se os triunfos diante do Ovarense e do Estoril Praia, ambos por 7-0, na segunda e terceira jornada da prova, respetivamente.

Ainda antes do arranque da Liga, o Benfica tinha iniciado a época da melhor maneira após conquistar a Supertaça, em Tondela, diante das campeãs nacionais Sp. Braga, com um triunfo por 1-0, graças a um golo da espanhola Pauleta.

Contas feitas, as águias apresentam um saldo fantástico de 39 golos marcados contra... zero sofridos.

Já as leoas, treinadas por Susana Covas, também só sabem vencer: bateram o Braga, por 2-1, na primeira ronda; seguindo-se a vitória categórica, por 17-0, ante o A-dos-Francos. Na última ronda, a terceira, brilharam sobre a Ovarense, com novo triunfo categórico (6-1).

Na antevisão a este duelo histórico, Luís Andrade já disse que espera um “grande jogo”, numa época em que o a sua equipa se estreia na Liga principal e o Sporting cumpre a quarta temporada – e já soma dois títulos de campeão, em 2016/17 e 2017/18.

Em vésperas do primeiro dérbi de sempre a nível oficial, também Darlene e Ana Borges, capitãs das equipas femininas do Benfica e do Sporting, respetivamente, falaram sobre este encontro inédito.

“Acredito que o Estádio da Luz vai estar bem composto pelos adeptos das duas equipas. Ambos os conjuntos estão a estudar-se bastante e creio que será um jogo espetacular, independentemente das rivalidades”, analisou a líder encarnada na Cidade do Futebel, em Oeiras.

Já Ana Borges aproveitou para questionar a sua rival sobre qual o segredo para a avançada marcar tantos golos. “É uma questão de trabalho. É preciso ter vontade. Eu tenho os meus objetivos, que tento sempre atingir, e coloco na minha cabeça o número de golos a que quero chegar”, esclareceu Darlene, que confessou estar “bastante ansiosa” para o jogo. Com oito golos, a capitã encarnada e Raquel Fernandes (Sporting) são as melhores marcadoras do campeonato.