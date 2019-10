PSD. Miguel Morgado e David Justino em troca de palavras no Twitter

A polémica continua em torno do PSD, desta vez com uma troca de tweets entre Miguel Morgado e David Justino.

Tudo começou com uma entrevista de David Justino ao Observador, em que o vice-presidente do PSD não afastou a hipótese de viabilizar o Orçamento do Estado para 2020.

Miguel Morgado parece não ter gostado das declarações e decidiu deixar a sua opinião clara na rede social. “Há aqui um problema sério de fraqueza política", escreveu o deputado social-democrata ao partilhar a referida entrevista.

A resposta não tardou. “Prefiro a aparente ‘fraqueza’ à burrice”, atirou David Justino.

Recorde-se que face aos resultados das últimas eleições legislativas começou uma corrida à liderança do partido. Com Rio a ponderar a recandidatura, Luís Montenegro já avançou para o terreno, bem como Miguel Pinto Luz.

