Chuvas fortes causam inundações em Braga e no Porto

Registaram-se 34 ocorrências entre as 08h00 e as 11h30 deste sábado nos dois distritos

A manhã deste sábado ficou marcada por fortes chuvadas nos distritos de Braga e Porto, causadoras de inundações em estradas e habitações que provocaram um registo total de 34 ocorrências entre as 08h00 e as 11h30, segundo revelou à Agência Lusa o Comando Distrital de Operação de Socorros (CDOS) de Braga.

O CDOS de Braga, ainda assim, garantiu que, para já, não há registo de feridos ou danos em habitações que impliquem a saída das pessoas das casas, apesar das 20 inundações relatadas, com vários carros parcialmente submersos. Também o CDOS do Porto, onde se registaram 14 inundações, refere não haver feridos ou desalojados.

Por agora, os CDOS dos restantes distritos do Norte do país – Vila Real, Viana do castelo, Bragança e Aveiro - não registaram ocorrências relacionadas com as chuvas ou mau tempo.