Fotogaleria. Mau tempo em Braga causa estragos

O mau tempo em Braga provocou estragos que se intensificaram ao longo deste sábado. Ficaram inundados apartamentos, um stand de automóveis e 15 carros. Foram derrubados ainda alguns muros na cidade.

A Rua Maria Amélia Bastos Leite foi uma das ruas onde foram registados mais estragos. Apesar de uma placa com a advertência de perigo de cheias, os operários da fábrica da Bosch, junto à Grunding, na freguesia de Ferreiros, estacionaram os carros antes do turno da madrugada, quando ainda não chovia intensamente. Acabaram por ser vítimas inesperadas das cheias, tendo estacionado os carros nessa zona por ser mais iluminada do que as outras zonas.

Ao todo houve 35 intervenções, a começar pelo Altice Fórum Braga, onde não se registaram muitas consequências. Do outro lado do Rio Este um stand de automóveis, onde há principalmente carros topo de gama, foi parcialmente alagado.

Na zona envolvente do Mosteiro de Tibães caiu um muro sobre uma estrada municipal ao início da manhã e, a meio da tarde, na freguesia de Ferreiros, a par de inundações em apartamentos, como na Rua Nova de Santa Cruz, na zona urbana, o Rio Este a transbordava entre Lomar e Celeirós. Por sua vez,o Rio Torto, na freguesia de Frossos, ia subindo, para lá das margens, incluindo Panoias, Ruães e Padim da Graça.

O presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, na sua página pessoal de Facebook, agradeceu o esforço de todos aqueles que estiveram envolvidos nas operações.