Braga. Adolescente mordido por cobra de estimação dos pais

Os pais do adolescente tinham o animal em cativeiro, num aquário, e o menino decidiu alimentá-lo, acabando por ser mordido no braço.

Um jovem de 12 anos foi mordido por uma cobra píton, esta sexta-feira, em Vila Verde, no distrito de Braga. Segundo declarações de uma fonte da Guarda Nacional Republicana citada pelo Jornal de Notícias, os pais do adolescente tinham o animal em cativeiro, num aquário, e o menino decidiu alimentá-lo, acabando por ser mordido no braço.

O menino teve de ser assistido no hospital de Braga. A mãe foi identificada pelas autoridades por detenção ilegal de uma espécie réptil Phython regius. Segundo o Comando Territorial de Braga, a mulher tem 41 anos e pode vir a ser multada em 20 mil euros.

Tanto o réptil como o aquário foram apreendidos e entregues ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas.