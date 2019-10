Filipe Azevedo vence tritalo Ironman 70.3 de Xangai

O atleta português repetiu o triunfo alcançado no ano passado na prova chinesa.

O português Filipe Azevedo venceu este domingo o Ironman 70.3 de Xangai, repetindo assim o triunfo alcançado no ano passado na prova de triatlo chinesa, agora com o tempo de 3:47.03 horas.

No final dos três segmentos – 1.900 metros a nadar, 90 km de ciclismo e 21,1 km de corrida (meia maratona) – Azevedo impôs-se por 33 segundos ao neozelandês Cameron Brown, 2.º classificado, e por 1.18 minutos ao australiano Leigh Anderson-Voigt.

O triatleta nacional tinha alcançado há cerca de um mês o segundo lugar no IRONMAN 70.3 em Cascais Portugal batido apenas pelo espanhol sete vezes campeão do mundo Javier Gomez Noya, um dos triatletas mais conceituados do mundo.