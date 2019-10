Miguel Oliveira soma quatro pontos no Japão

Miguel Oliveira (KTM) somou este domingo mais quatro pontos no Mundial de MotoGP ao terminar o GP do Japão na 12.ª posição, numa prova conquistada pelo espanhol Marc Márquez.

O almadense, que saiu da 16.ª posição, chegou a estar no 18.º lugar mas recuperou seis posições, concluindo a 16.ª prova da temporada a 27,870 segundos do vencedor. Márquez, já campeão, somou o 10.ª triunfo da temporada, e soma agora 350 pontos, contra os 33 de Oliveira, que igualou Andrea Iannone (Aprilia) no 16.º lugar na geral.

Após a prova, Hervé Poncharal, chefe de equipa da Red Bull KTM Tech 3, mostrou-se mais uma vez rendido ao português: "Pedimos ao Miguel que tivesse algum cuidado no início e foi o que ele fez. O arranque foi bom, mas o ritmo foi mediano nas primeiras voltas. Quando ele percebeu os pneus e colocou-os na temperatura certa, entrou num ritmo muito bom. Fez grandes ultrapassagens".

"Devido ao ombro dele, estávamos um pouco preocupados na parte final da corrida, mas o Miguel fez as suas voltas mais rápidas no fim e estava a apanhar os que estavam à sua frente. Estou verdadeiramente orgulhoso. Ele finalmente apanhou o Bagnaia, que é um adversário difícil nesta época de rookie”, acrescentou.