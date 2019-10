A27 cortada ao trânsito após despiste de camião

O Núcleo de Proteção do Ambiente e os meios para lavagem do pavimento já foram accionados.

Um camião que transportava madeira despistou-se e tombou esta segunda-feira, no acesso à Autoestrada 27 (A27), em Refoios do Lima, Ponte de Lima, espalhando a carga para o meio da estrada.

A via teve de ser cortada devido ao "combustível derramado pelo camião", indicou uma fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo. O acesso em Refoios do Lima, na transição entre a autoestrada A3 (Porto/Valença), e a A27, no sentido Ponte de Lima/Viana do Castelo está então cortado ao trânsito, desde as 09h00.

Do acidente não resultaram feridos. O motorista do camião já chamou outro colega "para fazer o transbordo da madeira", segundo a mesma fonte.

O Núcleo de Proteção do Ambiente e os meios para lavagem do pavimento já foram accionados. Ao local compareceram ainda meios dos bombeiros de Ponte de Lima, com uma ambulância e dois operacionais, a GNR e a concessionária da Auto-Estradas Norte Litoral.