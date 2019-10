Filha de Manuel Alegre impressiona jurados do The Voice | VÍDEO

Joana Alegre, filha do histórico socialista Manuel Alegre, é uma das concorrentes do programa da RTP The Voice.

A voz da concorrente, de 33 anos, que escolheu Jenny of Oldstones, uma música da banda sonora da série Game of Thrones, mais do que impressionou Aurea, Marisa Liz, António Zambujo e Diogo Piçarra.

Na ‘prova cega’, fase em que os jurados não vêm quem está cantar a não ser que carreguem num botão, todos os membros do júri se viraram, demonstrando assim o seu interesse em trabalhar com a candidata.

Joana Alegre esteve até agora dividida entre a carreira política e o mundo artístico, tendo já feito alguns trabalhos enquanto cantora.

"Tu é que devias estar aqui sentada como jurada", afirmou mesmo Diogo Piçarra, que acabou por o mentor escolhido por Joana Alegre.