Acidente provocou uma vítima mortal em Sernancelhe

Um despiste de uma viatura ligeira na EN 226 provocou um morto, esta madrugada, em Sernancelhe. De acordo com uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu, a vítima ficou encarcerada depois do despiste.

"A EN 226 esteve cortada até 02h37, em ambos sentidos, e, às 03:35, foi reaberta numa das faixas", acrescentou.

Estiveram no local membros dos Bombeiros Voluntários de Sernancelhe, da GNR e da ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Moimenta da Beira.