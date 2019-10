Bombeiros olham com "expetativa" para nomeação de Patrícia Gaspar

A Associação Nacional de Bombeiros Profissionais (ANBP) revelou esta segunda-feira “registar com elevada expetativa a nomeação da nova secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar, mostrando a sua total disponibilidade para a continuidade do diálogo sobre as temáticas relacionadas com o setor”.

“A ANBP considera ser este o momento ideal para o avanço na resolução de problemas concretos como a organização de todo o setor profissional, numa altura em que o Governo regulamentou a carreira de Bombeiros Municipais, de Sapadores e da Força Especial de Bombeiros, criando um estatuto único, a integração dos precários que servem a ANEPC, salvaguardando as suas carreiras e legítimas expectativas, bem como a organização do setor profissional que presta serviço nas associações humanitárias de bombeiros”, refere a ANBP em comunicado.

“A reformulação de toda a orgânica da Escola Nacional de Bombeiros, o reforço de meios e recursos humanos na própria Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil são também algumas das principais tarefas que se apresentam como prioritárias” para aquela estrutura representativa dos bombeiros profissionais portugueses, presidida por Fernando Curto.

Para a ANBP, “é necessária uma Secretaria de Estado com força para implementar todas as alterações necessárias à melhoria do setor e com a nomeação de Patrícia Gaspar como secretária de Estado da Proteção Civil, a ANBP reafirma assim a sua disponibilidade e expectativa para a resolução, de uma vez por todas, de todos os problemas que afetam os bombeiros profissionais”.