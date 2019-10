Mata homem à pedrada e incendeia prédio em Corroios

Dezanove pessoas foram retiradas do prédio.

Um homem matou outro à pedrada, esta segunda-feira à tarde, em Corroios, no Seixal e incendiou um prédio com habitantes lá dentro, avançou a TVI24. De acordo com a PSP, o suspeito já foi detido e foi encontrado alcoolizado.

Dezanove pessoas tiveram de ser retiradas do prédio devido às chamas e dois adultos e duas crianças necessitaram mesmo de ser transportados para o hospital para receber assitência médica.

A vítima era um homem de 50 anos, que, de acordo com algumas testemunhas, "não fazia mal a ninguém". O incêndio já foi extinto. As autoridades estão a tentar averiguar o que levou o suspeito a matar a vítima e provocar um incêndio.

No local estiveram meios da PSP, do INEM e dos Bombeiros do Seixal.