O homem que grita "ORDEM!" volta a estragar os planos do Governo britânico

A chamada "convenção da mesma questão" data de 1604, mas este ano já estragou os planos de dois sucessivos Governos britânicos. Confrontado com a intenção do do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, de apresentar de novo ao Parlamento o seu acordo de saída da União Europeia, o presidente da Câmara dos Comuns lembrou que Johnson já tinha apresentado o seu acordo neste sábado, e que os deputados tinham decidido ainda este sábado adiar uma votação vinculativa sobre o assunto, até que a legislação para implementar o acordo fosse aprovada. A decisão de Bercow deixa uma sensação de dejá vu, trazendo à memória quando impediu a antecessora de Johnson, Theresa May, de apresentar pela terceira vez o seu acordo ao Parlamento britânico - após ser estrondosamente derrotada nas tentativas anteriores.

"A moção não será debatida hoje, porque seria repetitivo e desordeiro", declarou Bercow, dando um duro golpe nas esperanças do Governo de evitar precisar de um adiamento do prazo limite do Brexit - que é já daqui a dez dias. O argumento do presidente da Casa dos Comuns foi que não só a substância da moção era o mesmo de sábado, como as circunstâncias não tinham mudado. Bercow lembrou que passaram umas 49 horas desde que o acordo foi votado - e que o Governo anunciou que iria voltar a pôr a moção à discussão 21 minutos depois da votação.

"O que é adequado que o Governo faça?", questionou Bercow, retoricamente. "Pode apresentar a sua lei para implementar um acordo de saída [da UE]". O Governo poderá apresentar já hoje uma data de votação na legislação de saída. Que, caso fosse aprovada, deixaria muitos deputados mais seguros de que o Johnson não tente aprovar o seu acordo e depois o rasgue, levando automaticamente a uma saída não-negociada a 31 de outubro - algo que muitos dos seus críticos o acusam de desejar.