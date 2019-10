Portugal deverá ter mais 49% de milionários daqui a cinco anos

Atualmente, existem em Portugal 117 mil milionários, segundo um relatório realizado pelo Credit Suisse, divulgado esta segunda-feira. Mas este número deverá subir para os 174 mil em apenas cinco anos.

O Global Wealth Report - 2019 prevê que haja um aumento de 49% no número de pessoas em Portugal com uma fortuna igual ou superior a um milhão de euros.

Até 2024, outros países também veem estimada uma subida do número de milionários, ainda que o aumento em Portugal esteja previsto acima da média a nível global.

"Entre as economias desenvolvidas, o número de milionários na Alemanha, França, Itália e Suécia deverá subir em linha com a média mundial. No Canadá e em Espanha deverá crescer um pouco acima da média e no Japão e em Portugal muito melhor do que a média", lê-se no relatório do Credit Suisse.

O estudo da instituição bancária prevê que, a nível global, surjam 16 milhões de novos milionários nos próximos cinco anos, a confirmar-se a estimativa haverá 62 milhões de milionários a nível mundial em 2024.

O relatório demonstra ainda que o número de milionários mais do que triplicou desde o ano 2000, sendo que 45% da riqueza mundial é controlada pelo 1% dos mais ricos.