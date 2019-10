Rui Rio confirma recandidatura à liderança do PSD e da bancada parlamentar

Rui Rio anunciou, esta segunda-feira, em conferência de imprensa, a sua recandidatura à liderança do PSD nas diretas de janeiro.

"Estou disponível para disputar as próximas eleições internas, liderar a oposição ao Governo do PS e conduzir o PSD nas próximas eleições autárquicas", disse, realçado ainda que o "objetivo comum" do partido deve ser "o de derrotar o Partido Socialista e não o próprio PSD".

Rio revelou ainda que vai asusmir a liderança parlamentar dos sociais-democratas.

"É uma situação de exceção ditada pela minha proximidade desse mesmo congresso, em fevereiro, após o qual marcarei a minha participação na Assembleia da República fundamentalmente nos grandes debates nacionais", disse.