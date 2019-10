Deputado e ex-diretor da TVI deixa Cristina Ferreira emocionada: "Amo-te muito"

João Cotrim de Figueiredo, ex-diretor da TVI e deputado eleito pela Iniciativa Liberal, foi esta segunda-feira um dos convidados do programa de Cristina Ferreira, na SIC.

O gestor e empresário, que foi também presidente do conselho diretivo do Turismo de Portugal entre 2013 e 2016, esteve à conversa com a apresentadora para falar sobre a oportunidade de se candidatar pela Iniciativa Liberal e acabou por deixá-la emocionada com a suas palavras.

Tudo começou quando Cristina Ferreira decidiu elogiar João Cotrim de Figueiredo e recordar a relação profissional de ambos.

“Este senhor foi eleito…só que antes disso tudo passou assim por acaso, só por acaso, pela minha vida enquanto diretor da TVI”, começou por dizer.

“Deixa-me dizer-te publicamente que és o diretor do coração…e não é a desmerecer o trabalho de nenhum outro, mas se fores perguntar ainda hoje aos corredores da TVI quem conhecia os nomes, até de um empregado de limpeza, não há ninguém que não diga que eras tu e isso não é para todos (...) Gosto tanto de ti, desde sempre”, acrescentou a apresentadora.

No fim da conversa, o recente deputado acabou também ele por demonstrar o carinho que sente por Cristina Ferreira, sussurrando-lhe ao ouvido palavras que a deixaram particularmente comovida: “Amo-te muito”.

“Deixem-se só dizer que este ‘amo-te muito’ vindo por parte de uma pessoa que fez parte da minha vida me tocou particularmente”, confessou.

Mais tarde, na sua página de Instagram, a apresentadora recordou o momento com uma fotografia.

“Foi eleito recentemente. João Cotrim de Figueiredo foi meu diretor de televisão e, a partir de agora, deputado de todos. Acabou a conversa num abraço a sussurrar-me amo-te muito. Há pessoas que entram na nossa vida para não mais sair”, escreveu na legenda.