Bernardo Silva e João Félix candidatos à Bola de Ouro pela 1.ª vez

A France Football divulgou, esta segunda-feira, os 30 finalistas candidatos à Bola de Ouro, prémio que distingue o melhor futebolista do mundo. Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e João Félix são os portugueses presentes na lista.

O médio do Manchester City está nomeado pela primeira vez na carreira após uma época excecional. Bernardo foi, recorde-se, figura maior na equipa de Pep Guardiola, conquistando o inédito bicampeonato inglês, a Supertaça, Taça da Liga e Taça de Inglaterra. Mais: aos quatro títulos ao serviço dos citizens, o ex-Benfica juntou ainda a Liga das Nações – onde foi distinguido como o melhor jogador da prova – ao serviço da seleção portuguesa.

Já Cristiano Ronaldo, um verdadeiro habitué nestas andanças, está nomeado pela 16.a vez. Aos 34 anos, o atual avançado da Juventus procura a sua sexta Bola de Ouro, depois das vitórias de 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017. Tirando a primeira, conquistada ao serviço do Manchester United, todas as outras foram alcançadas com a camisola do Real Madrid.

Em 2018/19, na sua época de estreia na Juventus, o internacional português venceu a Liga italiana e a Supertaça. Conquistou também a Liga das Nações por Portugal.

Na última temporada, João Félix brilhou ao serviço do Benfica de Bruno Lage, protagonizando mais tarde a transferência do mercado de verão, com o Atlético de Madrid a pagar 126 milhões pelo passe do jovem avançando.