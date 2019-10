Piloto Rui Lages suspeito de tentativa de agressão

O piloto internacional Rui Lages é suspeito de ter perseguido e tentar atropelar três vezes, no centro de Braga, um jovem pacifista, Ricardo Neves, muito conhecido na cidade desde que presta serviços de apoio e assessoria, através de bicicleta, como “Moço de Recados”, apontando o dedo a este antigo vereador social-democrata da Câmara Municipal de Braga, revelando que ainda hoje “apresentarei queixa-crime na PSP contra o senhor Rui Lages”.

Tudo aconteceu ao princípio da noite desta segunda-feira, com Rui Lages a desmentir ao i ter agredido, tentar atropelar ou calcar a bicicleta do jovem Ricardo Neves, após ambos se terem desentendido, quando o ciclista terá chamado à atenção o famoso piloto por este alegadamente conduzir um Fiat Bravo branco e ao mesmo tempo falar ao telemóvel, “com perigo para todos”, imputações que Rui Lages nega, mas o ciclista afirma ter testemunhas.

A notícia foi adiantada pelo próprio Ricardo Neves, na sua página de Facebook, dizendo ter “más notícias, entre as 19h30h e as 20h00 de hoje, depois de me colocar em risco uma vez, o condutor desse veículo”, que identifica, “seguia ao telemóvel e como eu próprio circulava na estrada disse: ‘olhe, o senhor não devia circular ao telemóvel até porque já me pôs em risco ali atrás...”, ao que responde: ‘o que foi caralho? Levas já duas putas!”. Segundo a versão de Ricardo Neves, “eu respondi não ser com violência que vai resolver algum problema!’, mas o condutor disse: ‘problema?! Eu já te digo como se resolve o problema!, tentou agredir-me, a dizer que eu não era polícia, para lhe dizer o que é que fosse, enquanto um casal e outra senhora ao verem tudo aquilo agiram pondo se a frente do próprio pedindo algum calma e pediram me para seguir que não valia a pena aquele desacato, então agradeci a atenção e continuei...”, mas aquela situação não ficaria por ali.

“O sujeito acelera e tenta alcançar-me de todas as maneiras possíveis enquanto eu tentava desviar-me daquele perigo, foram três tentativas de atropelamento em pleno passeio onde circulavam outras pessoas que resultou em eu desmontar da bicicleta e ficar ali no meio do passeio evitando que aquele maluco continuasse a pôr mais alguém em perigo e assumi o cara a cara, achou pouco e ainda me passou por cima da bicicleta repetidamente!”, disse este ciclista acerca da ocorrência, perto da Escola Secundária Carlos Amarante, em Braga.

A vítima, que apresentava ferimentos ligeiros, recebeu os primeiros socorros e foi levada ao Serviço de Urgência do Hospital Central de Braga, por Sapadores Bombeiros de Braga.

Contactado telefonicamente, cerca de três horas após os factos, Rui Lages disse “ser tudo absolutamente falso”, reservando uma tomada de posição mais completa esta terça-feira, enquanto o jovem, após sair do hospital, reafirmou “ter sido esse senhor” o seu contendor.

Rui Lages, natural e residente em Braga, é o administrador do Kartódromo Internacional de Braga, tendo sido já candidato do PSD à presidência da Câmara Municipal de Braga, no início da década de 1990, passando a exercer as funções de vereador, mas sem pelouro, mas foi enquanto dos melhores pilotos portugueses de sempre que Rui Lages se destacou.