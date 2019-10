"Frederico Varandas não tem jeito para ser presidente do Sporting"

Antigo presidente do Sporting falou sobre o atual momento do clube.

Sousa Cintra, antigo presidente do Sporting, analisou o atual momento que o clube vive considerando que Frederico Varandas não tem condições para continuar à frente dos destinos do Sporting.

"Frederico Varandas não está a conduzir bem os destinos do clube. Não tem jeito para ser presidente do Sporting. O Sporting é um grande clube e é preciso saber governar o Sporting. Não é normal ter cinco treinadores. Não é normal mandar embora um dos maiores goleadores do clube", disse à TVi24.

Sousa Cintra comentou ainda a recente decisão do distanciamento entre clube e as claques. "Quando aconteceu o incidente de Alcochete chamei as quatro claques e fizemos um acordo fantástico. Até fizeram um comunicado a demarcar-se do que tinha acontecido em Alcochete. Não estou a defender as claques. No meu tempo, as coisas resolveram-se com diálogo e foram tempos difíceis."