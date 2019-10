Salah envolvido em polémica após produção fotográfica com Alessandra Ambrosio

O futebolista Mohamed Salah protagonizou a última capa da GQ do Médio Oriente ao lado da ex-modelo da Victoria’s Secret, Alessandra Ambrosio. No entanto, a produção acabou por gerar polémica no Egipto, o país onde nasceu o jogador do Liverpool.

A controvérsia surgiu depois de o próprio Salah ter partilhado nas suas redes sociais as imagens da sessão fotográfica. Os seguidores não gostaram e questionaram as crenças do jogador, de 27 anos.

Numa das imagens, o internacional egípcio está a ser abraçado pela modelo brasileira, o que foi alvo de críticas pelo facto de ser muçulmano e casado.

“Tu envergonhas-me como muçulmano”, lê-se num dos vários comentários à publicação.

"Tens a ceretza que és muçulmano?", questiona outro.

O futebolista não se pronunciou sobre o assunto.