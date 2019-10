Filha coloca-se à frente da mãe para a defender do pai e acaba por ser atacada com faca de cozinha

Um homem de 50 anos foi detido, esta terça-feira, por suspeita de um crime de violência doméstica, no concelho de Trancoso, distrito da Guarda. O homem foi acusado de ter agredido e ameaçado a mulher e a filha, depois de ter sido apanhado em flagrante pelas autoridades.

Depois de receberem uma queixa, “os militares deslocaram-se de imediato ao local, onde verificaram a presença de um aglomerado de pessoas junto à referida residência, estando os elementos do INEM a prestar socorro a uma das vitimas, nomeadamente a filha do agressor", segundo um comunicado, citado pela TVI24.

Segundo o Comando Territorial da Guarda, o homem chegou a casa “aparentemente embriagado, injuriou a vítima (a mãe) e demonstrou intenção de a agredir”. Ao aperceber-se da situação, “a filha do casal colocou-se entre ambos, com intuito de defender a mãe” e nesse momento “o agressor reagiu ao impulso da filha, golpeando-a com recurso a uma faca de cozinha".

O homem foi então detido e permaneceu nas instalações da GNR, até ser presente no dia 21 de outubro, ao Tribunal Judicial de Trancoso. Foi-lhe aplicada a medida de coação de proibição de contacto com as vítimas e proibição de aproximação a menos de 500 metros das mesmas, controlado através de pulseira eletrónica.