Despiste em Tomar provoca a morte de idoso de 79 anos

Um despiste em Asseiceira, na cidade de Tomar, provocou a morte de um homem de 79 anos e ferimentos ligeiros na sua mulher, esta terça-feira. O acidente ocorreu pelas 10h30, no interior da povoação, de acordo com uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém.

O óbito do homem foi declarado no local e a mulher foi levada para o hospital de Abrantes para receber assistência hospitalar.

No local esteve uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) e uma Viatura de Suporte Imediato de Vida do Centro Hospitalar do Médio Tejo, os Bombeiros de Tomar e a GNR, num total de 14 operacionais e seis viaturas.