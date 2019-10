Ricciardi assume candidatura à presidência do Sporting | VÍDEO

José Maria Ricciardi assumiu esta terça-feira querer "erguer o Sporting" e declarou que será novamente candidato à presidência do clube, numa altura em que as eleições para a presidência podem estar mais próximas do que era esperado.

“Há uma coisa de que podem ter a certeza: eu poderei ser o presente do Sporting. Vocês são o presente e o futuro do Sporting. Conto com vocês para colocarmos o nosso querido e grande Sporting no lugar onde merece. Todos são importantes para o Sporting sem qualquer exceção. Se alguma vez tivermos oportunidade, em conjunto convosco, de erguer o Sporting, colocá-lo no lugar que merece, vamos fazê-lo com uma equipa completamente diferente daquela que tivemos anteriormente. Também aprendemos com os nossos próprios erros”, disse o ex-administrador do BES, num vídeo partilhado nas redes sociais.

Recorde-se que o clube enfrenta uma crise interna há algumas semanas, com uma alta contestação por parte dos adeptos à presidência de Frederico Varandas. Depois do Sporting ter sido eliminado da Taça de Portugal, num confronto contra o Alverca, o clima têm-se tornado mais tenso.

No sábado, após o jogo de futsal entre o Sporting e os Leões de Porto Salvo, Varandas teve de sair escoltado do Pavilhão João Rocha e, no passado domingo, decidiu cortar ligações com as claques Juventude Leonina e Diretivo XXI, uma decisão que piorou a relação entre o dirigente e os adeptos.