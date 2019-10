Tubarão ataca turista na Polinésia Francesa e arranca-lhe as mãos

Uma turista francesa foi atacada por um tubarão, enquanto nadava numa praia da ilha de Moorea, na Polinésia Francesa. A mulher estava, juntamente com um grupo, a fazer um mergulho de observação de baleias, esta segunda-feira, quando foi atacada. O tubarão oceânico de galha branca mordeu a vítima no peito, nos braços e arrancou-lhe as mãos.

Duas enfermeiras que estavam no local socorreram de imediato a mulher, no entanto, um serviço de urgência aéreo foi accionado e levou a mulher de 35 anos para um hospital central de Tahiti. Segundo o Telegraph, a vítima não corre risco de vida.

Segundo a base de dados online Shark Attack Data, este é o 23.º ataque de tubarão nas ilhas da Polinésia.