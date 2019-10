Casal e criança de dez anos terão morrido por inalação de monóxido de carbono

A morte das três pessoas que hoje foram encontradas mortas, no Fundão, terá sido provocada pela inalação de monóxido de carbono. A informação foi dada pelo coordenador da Polícia Judiciária (PJ) da Guarda, José Monteiro, à agência Lusa.

Esta é uma primeira análise que terá ainda que ser confirmada pelos exames médicos e pelas perícias técnicas mas, segundo o responsável,”tudo aponta no sentido de a morte ter sido acidental e provocada pela inalação de monóxido de carbono, resultante do mau funcionamento de um esquentador e do respetivo sistema de exaustão".

O alerta foi dado às 10h45 e entre as vítimas está uma criança de dez anos.