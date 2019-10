Governo toma posse no próximo sábado

Marcelo Rebelo de Sousa divulgou, esta terça-feira, que vai dar posse ao novo governo no próximo sábado.

O XXII Governo Constitucional, presidido pela secretário-geral do PS, António Costa, vai tomar posse no sábado de manhã, no Palácio da Ajuda. Tomarão posse 70 pessoas - o primeiro-ministro, 19 ministros e 50 secretários de Estado.

António Costa vai tomar posse pela segunda vez, sendo esta a primeira que Marcelo Rebelo de Sousa irá empossar um primeiro-ministro.