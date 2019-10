Um camião desgovernado colidou com sete carros no centro de Almada, na avenida Bento Gonçalves, esta terça-feira, ao final da tarde. Do acidente resultaram três feridos ligeiros, dos quais um se recusou a ser transportado para o hospital.

Até ao momento não se sabe as causas do acidente, segundo declarações do CDOS de Setúbal à TVI24. Segundo a mesma fonte, a circulação rodoviária no local está complicada.