CGD. Comissões vão aumentar 2% este ano

O presidente da Caixa Geral de Depósitos (CGD) anunciou esta terça-feira, que o banco prevê aumentar as suas comissões em 2% com efeitos já este ano. "Até ao semestre o aumento foi menos de 1% e ao até ao fim do ano será dois ou pouco mais por cento", disse Paulo Macedo.

O responsável explicou ainda que existem mais de dois milhões de clientes isentos destes encargos.

Na conferência Banca do Futuro, organizada pelo Jornal de Negócios, Paulo Macedo ainda que os custos financeiros nunca foram tão baixos tanto para empresas como para famílias.