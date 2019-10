Trudeau ganha eleições no Canadá mas não consegue maioria absoluta

A taxa de participação nas eleições foi de 62%, contrastando com a de 2015: 68%. Os liberais beneficiaram dos votos dos centros com alta densidade populacional, como Ontário e Alberta.

O Partido Liberal do primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, ganhou as eleições obtendo 157 lugares no Parlamento federal (33% dos votos). Assim, embora tenha perdido a maioria absoluta, Trudeau tem mandato para formar um Governo minoritário.

À semelhança dos Estados Unidos, o Canadá só elege um deputado por cada círculo eleitoral. O Partido Conservador teve mais votos, 34,4%, do total de votantes, mas não a maioria dos assentos parlamentares: 121.

O Partido Nova Democracia conseguiu 15,9%, mas perdeu 15 lugares em relação às últimas eleições. Um dos vencedores da noite foi o Bloco do Quebeque, defensor da independência da província, obtendo 32 mandatos, um aumento de 22 lugares. Já os Verdes terão apenas três representantes (6,5%).

