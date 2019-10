Três desaparecidos e 20 mil pessoas sem eletricidade devido a tempestade na Catalunha

Três pessoas, um homem, uma mulher e o seu filho, estão desaparecidos desde terça-feira no município de Vilaverd, na província de Tarragona, na Catalunha, na sequência da tempestade que tem estado a afetar a região desde segunda-feira e que se intensificou nas últimas horas.

De acordo com o El País, as três pessoas terão desaparecido devido à subida do nível das águas do rio Francolí e dos seus afluentes. Segundo o jornal espanhol, a mãe e o filho encontravam-se dentro de um bangalô, onde moravam, que foi arrastado pelas águas.

O homem, de 70 anos, terá sido arrastado pelas águas do riacho Arenys de Munt, em Barcelona, enquanto conduzia.

Os bombeiros estão a tentar localizar as vítimas.

Até ao momento, cerca de 20 mil pessoas ficaram sem eletricidade.