Ventura diz que CDS está "mais preocupado em humilhar" do que em resolver problemas dos portugueses

André Ventura já reagiu à polémica relacionada com a distribuição de lugares na Assembleia da República, depois de o CDS não querer que este atravesse a sua bancada para entrar ou sair do hemiciclo.

Em declarações ao jornal i, o deputado eleito pelo Chega defendeu que os centristas estão mais “preocupados em humilhar” o partido, do que em resolver os problemas dos portugueses. “Talvez por isso já caibam todos num táxi quando tinham 19 deputados”, atirou Ventura.

A solução poderá mesmo passar pela realização de obras para criar uma entrada para o novo deputado, tal como admitiu o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues.

A ideia terá sido sugerida pelo PEV – com o apoio do PCP - que concordou com a alegação do CDS. Assim, seria aberta uma porta junto ao corrimão onde se senta o Chega.

O novo deputado garante que não está “preocupado com o lugar nem com a construção de uma nova porta” e considera que estes tipo de questão revela “o medo que o sistema tem de um partido frontalmente contra a corrupção e contra a imoralidade do sistema político”.