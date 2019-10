NOS oferece 2 'gigas' de internet após falha no serviço

A NOS está a oferecer 2 gigabytes (GB) adicionais de tráfego de dados móveis, depois de uma falha ter afetado, ao final da manhã de terça-feira, os clientes da rede móvel. Na mensagem que a operadora está a enviar aos clientes, a empresa lamenta o sucedido e agradece a compreensão dos clientes.

Os clientes terão ficado, durante pelo menos duas horas, sem acesso à internet ou sem a possibilidade de realizar chamadas. Os 'gigas' vão poder ser utilizados durante o mês de novembro.

Apesar de terem sido ativados ‘de imediato os procedimentos que permitiram a reposição total dos serviços’, segundo a empresa, a falha nas comunicações fez com que muitos utilizadores se queixassem nas redes sociais. ‘Mas a fatura da NOS não falha!” ou ‘Merecia no mínimo mais 10GB’, escrevem, no Twitter, alguns utilizadores, identificando a empresa.

A medida compensatória pareceu não ser suficiente para alguns clientes que chegaram mesmo a escrever que a medida não era suficiente, sugerindo ainda um desconto na fatura mensal. Houve, no entanto, quem brincasse com a situação.