Batatas fritas são mais saudáveis do que cozidas

A Universidade de Granada, em Espanha, realizou um estudo que concluiu que fritar alguns alimentos pode ser mais benéfico para a saúde do que simplesmente cozê-los.

As conclusões do estudo, publicado na revista Food Chemistry, demonstram, no entanto, que os tais benefícios só são ‘colhidos’ se os alimentos, nomeadamente as batatas, forem fritos em azeite extravirgem.

Os investigadores pretendiam avaliar a perda de compostos antioxidantes como os fenóis nos vários processos de preparação de alimentos.

Os resultados revelaram que a cozedura não ‘roubava’ uma quantidade significativa de fenóis às batatas, mas essa perda de compostos benéficos para a saúde transformava-se em ganho quando o método de confeção era fritura, desde que fosse usado azeite extravirgem, pois a quantidade de fenóis aumentava substancialmente.

O estudo comprovou que as batatas fritas em azeite extravirgem são assim mais eficazes do que as cozidas na prevenção de doenças como cancro, diabetes e outras patologias degenerativas.