Mergulhadores encontram corpo no rio Douro

A equipa de mergulhadores dos Bombeiros Voluntários de Castelo de Paiva retirou do rio Douro, na zona de Raiva um cadáver, esta quarta-feira ao início da tarde.

O corpo já tinha sido avistado esta manhã, mas tinha voltado a afundar, tendo sido accionada a equipa de mergulhadores para as buscas do cadáver, que se suspeitava ser de um idoso de 79 anos que tinha sido visto pela última vez no dia anterior às 14h. A identidade do homem veio a confirmar-se.

Os bombeiros estavam a proceder a buscas na zona depois de terem encontrado roupa na margem.

No local estiveram 19 operacionais, dos quais quatro eram mergulhadores, apoiados por sete veículos e uma embarcação, além de elementos da GNR.

[notícia atualizada]