Pai abusava sexualmente da filha com conivência da mãe na própria casa no Porto

Um homem abusava sexualmente da filha, desde que esta tinha 13 anos de idade, com a conivência da mãe, na própria residência da família, no Porto.

Segundo fonte judicial, citada pela agência Lusa, o casal vai ser julgado no Juízo Central Criminal do Porto por abuso sexual agravado de menor dependente.

A detenção do casal ocorreu no final de janeiro deste ano, depois de uma denúncia de uma pessoa da família que percebeu que os pais da criança, atualmente com 14 anos de idade, a obrigavam “à prática de atos sexuais que eram consumados pelo progenitor" desde há pelo menos um ano.

O pai, que vai responder por cinco crimes de abuso sexual agravado de menor dependente e um de abuso sexual de menor ficou em prisão preventiva. A mãe ficou obrigada a apresentar-se periodicamente às autoridades.

De acordo com o processo, citado pela mesma agência noticiosa, o Ministério Público (MP) pede que os arguidos sejam inibidos de exercício de responsabilidades parentais.