Carlos César escreve carta a despedir-se dos deputados do PS

Carlos César despediu-se da liderança da bancada parlamentar do Partido Socialista (PS) com uma carta endereçada aos deputados que liderou nos últimos quatro anos.

O deputado socialista considerou que os seus companheiros de bancada foram ‘autónomos’ do Governo e uma peça fundamental para a vitória das eleições legislativas. Na carta, Carlos César considera que os deputados eleitos em 2015 atravessaram a legislatura com ‘diversas opiniões, com muito sentido de unidade e de entreajuda’.

Também é deixado um agradecimento especial ao antigo secretário de estado Laurentino Dias, e o futuro do PS não deixa de ser mencionado no documento. ‘Aos deputados e deputadas que continuarão no Parlamento deixo, por isso, uma palavra de estímulo. Aos que, como eu, cessam funções, penso que o que importa é que sejamos persistentes, continuando a servir com dedicação e sentido cívico, ainda que por outras formas, o nosso país, as nossas regiões e o nosso partido”.

Apesar de a Assembleia da República só tomar posse na sexta-feira, a reunião semanal das quintas-feiras da bancada parlamentar está confirmada para amanhã, dia 24 de outubro. Carlos César estará presente, agora apenas como presidente do PS. Também António Costa e Ana Catarina Mendes, a nova líder do grupo parlamentar, irão estar presentes.

A reunião servirá para receber os novos deputados, eleitos dia 6, e também para preparar a recandidatura de Eduardo Ferro Rodrigues a presidente do Parlamento.