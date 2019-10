Esclarecimento e pedido de desculpa a Carlos César

Uma sobreposição de códigos nas fotografias relativas a duas notícias sem qualquer relação levou a que, por alguns minutos, constasse na página do SOL no Facebook uma informação ilustrada com a fotografia do presidente do PS e líder parlamentar cessante, Carlos César, que nada tinha a ver com a notícia em questão.

No site do SOL, tal erro não se verificou e nunca a publicação esteve associada à imagem de Carlos César, que ilustra sim a manchete, com a notícia de que o presidente do PS se despediu da liderança da bancada com uma carta a todos os deputados socialistas.

Pelo totalmente involuntário erro na página de Facebook do SOL, apresentamos a Carlos César as nossas mais sinceras desculpas.