Évora. Presidente do Hospital do Espírito Santo não concorda com Tribunal de Contas

'Na sequência das recomendações do Tribunal de Contas', o Hospital do Espírito Santo vai 'notificar os médicos' com funções de chefia para a devolução do dinheiro recebido a mais.

A presidente do Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE), Maria Filomena Mendes, discordou hoje das conclusões de uma auditoria do tribunal de Contas (TdC) à unidade hospitalar. A presidente do HESE garantiu, à agência Lusa, que o hospital continuará a defender junto das instâncias do Tribunal de Contas’ o respetivo contraditório.

Apesar de não concordar com as conclusões da auditoria, Maria Filomena Mendes informou que vai ‘notificar os médicos’ com funções de chefia para a devolução do dinheiro recebido a mais, ‘na sequência das recomendações do TdC’. A presidente não deixa de defender, no entanto, que os pagamentos não foram ‘indevidos’ e que a nomeação foi feita ‘de acordo com a competência gestionária’.

O conselho de administração do HESE ‘vai reunir para decidir o que deve fazer’ em relação às recomendações do TdC, mas a dirigente relembra que a unidade hospitalar tem ‘três meses para informar o tribunal’ sobre a decisão tomada.