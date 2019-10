Divulgada identidade e fotografia do suspeito da morte de 39 pessoas no Reino Unido

Já foi divulgada a identidade do condutor do camião onde foram encontrados os corpos de 39 pessoas, na madrugada desta quarta-feira. De acordo com a Sky News, o homem chama-se Mo Robinson e tem 25 anos.

O homem já foi detido pelas autoridades, suspeito de ter matado as 39 pessoas. O camião foi encontrado na zona industrial de Waterglade, em Grays, no Reino Unido.

De acordo com a BBC, a polícia recebeu o alerta por voltas das 01h40. Apesar de, inicialmente, as autoridades terem afirmado que o camião vinha da Bulgária, foi agora confirmado que este terá vindo da Bélgica, tendo entrado no Reino Unido este sábado.

"Estamos perante um incidente trágico onde um grande número de pessoas perdeu a vida. As investigações estão a decorrer para apurar o que se passou", declarou o Superintendente Andrew Mariner, da polícia de Essex.

As autoridades estão a tentar identificar as vítimas e acreditam tratar-se de 38 adultos e um adolescente.